Два футболиста из Грузии ушли из «Урала»

Полузащитники из Грузии Лука Гогнидзе и Лука Цулукидзе решили приостановить действие своих контрактов с клубом «Урал». Спортсмены сослались на новое правило FIFA. Об этом сообщила «СвободнаяПресса».

На днях орагнизация ввела правило, которое позволяет иностранным спортсменам временно приостановить действие своих контрактов с российскими клубами и перейти в другие команды. Такое нововведение будет действовать до 30 июня. На данный момент неизвестно, к каким клубам на данный срок присоединятся спортсмены из Грузии.