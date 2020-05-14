Два футболиста из Белоруссии заразились коронавирусом

Так как в ФК «Ислочь» есть случаи заражения, все игроки, тренеры и работники клуба отправились на десятидневную самоизоляцию.

Сообщается, что этот факт не влияет на проведение чемпионата Белоруссии.

Инсайдер рассказал, что, помимо этого, COVID-19 заболели два игрока «Энергетик-БГУ». Однако клуб не делает тест на выявление инфекции, так как опасается снятия с розыгрыша чемпионата страны.