Два футболиста из Белоруссии заразились коронавирусом
Один игрок белорусского футбольного клуба «Ислочь» получил положительный результат теста на наличие коронавируса. Его сокомандник ожидает результатов, однако у него стали проявляться основные симптомы инфекции. Об этом сообщил сайт NEWS.ru.
Так как в ФК «Ислочь» есть случаи заражения, все игроки, тренеры и работники клуба отправились на десятидневную самоизоляцию.
Сообщается, что этот факт не влияет на проведение чемпионата Белоруссии.
Инсайдер рассказал, что, помимо этого, COVID-19 заболели два игрока «Энергетик-БГУ». Однако клуб не делает тест на выявление инфекции, так как опасается снятия с розыгрыша чемпионата страны.