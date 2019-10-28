Два ФОКа с крытыми катками откроют в Подмосковье до конца года

Два физкультурно-оздоровительных комплекса к скрытыми катками готовятся к открытию в Подмосковье. Их сдадут в эксплуатацию до конца года. ФОКи построили в Реутове и Ногинске.

В ногинском ФОКе для жителей будет доступен каток 58×28 метров и тренажерный зал. Общая площадь комплекса составляет более 3,3 тысячи квадратных метров. На катке можно будет кататься как на своих коньках, так и взять их в прокат.

Каток в реутовском комплексе будет чуть больше — 60×30 метров.

«В сфере спорта наступление зимнего периода прежде всего означает старт новых хоккейных сезонов, а также новых первенств по фигурному катанию. Например, подмосковные команды активно принимают участие в Ночной хоккейной лиге. Хоккеисты играют на пятнадцати ледовых площадках в регионе, а с вводом в эксплуатацию комплексов в Реутове и Ногинске матчи будут проходить и на них», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.