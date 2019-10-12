Два брата Емельяненко могут выступить на одном турнире в Москве

Российский боец Александр Емельяненко выразил готовность принять участие в турнире Bellator в Москве. Там же, по задумке, должен выступить его брат Федор.

«Я готов выступить», — сказал Александр Емельяненко на соответствующий вопрос ТАСС.

Ранее стало известно, что Bellator может провести в России первый турнир под вывеской организации. Сам Федор объявил о скором завершении спортивной карьеры. В компании, организующей бои, уточнили, что Емельяненко проведет еще три поединка — в Японии, Европе и России.

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Александру Емельяненко 38 лет. На профессиональном уровне в смешанных единоборствах он провел 36 боев, одержав 28 побед, в том числе 20 нокаутом. Он является мастером спорта России по дзюдо и самбо.

В 2015 году Симоновский суд Москвы отправил Емельяненко в колонию за изнасилование домработницы, но уже в октябре 2016-го Александр условно-досрочно вышел на свободу.

Ближайший бой Емельяненко проведет 29 ноября против 40-летнего Михаила Кокляева по правилам бокса.