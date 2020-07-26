Два бойца из России победили на турнире UFC Fight Island 3

Представитель полусредней весовой категории Эмеев по решению судей победил немца Никласа Штольце. Бой прошел рано утром 26 июля в Абу-Даби. Он продлился три раунда (30:27, 30:27, 29:28).

Благодаря этому теперь на счету Эмеева в UFC четыре победы и одно поражение. Единственный раз отечественный боец проиграл американцу Энтони Рокко Мартину в ноябре 2018 года.

Евлоев, выступающий в полулегком весе, взял верх над англичанином Майком Гранди. Он победил единогласным судейским решением.

Для борца эта победа уже третья в трех боях в UFC. У Эмеева в копилке числятся три победы в рамках промоушена, при этом у него нет ни одного поражения.

В рамках турнира UFC Fight Island 3 выступал еще один россиянин — представитель полутяжелой весовой категории Гаджимурад Антигулов. Спортсмен проиграл болевым приемом в первом раунде шотландцу Полу Крейгу.

Ранее россиянин Петр Ян стал чемпионом UFC. Он второй отечественный боец после Хабиба Нурмагомедова, удостоившийся этого титула. «360» рассказал, каким был его путь к этому успеху.