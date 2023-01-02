Эксклюзив 02 января 2023, 22:33 «Дух спортсменов крепок». Игорь Мусатов рассказал о влиянии политики на российский хоккей Хоккеист Игорь Мусатов назвал важной акцию «Выходи во двор» для приучения детей к спорту

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Хоккей в России развивается очень быстрыми темпами. Сейчас по всей стране открывается очень много катков и появляются новые методы тренировок. Несмотря на закрытие мировых арен для молодых спортсменов, для России это шанс воспитать собственных спортсменов. Об этом в программе «Тет-а-тет с Марусей» в интервью Марусе Михейчик рассказал известный хоккеист Игорь Мусатов.

«Наблюдается очень хорошее развитие хоккея в нашей стране. Открывается больше катков, много людей приобщаются к этому виду спорта, причем как любителей, так и профессионалов. Много тренеров пришло в эту сферу, поэтому этот рынок стал более насыщенным и, конечно, появилась конкуренция среди спортивных школ. Сейчас мы не можем выйти на международный уровень, но зато это позволит еще больше нашим хоккеистам вырасти внутри страны, — сказал спортсмен.

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Мусатов назвал запущенную по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева акцию «Выходи во двор» замечательной практикой. Он считает, что хоккей должен быть доступен каждому ребенку, поэтому подобные мероприятия очень в этом помогут.

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Также Игорь Мусатов оценил моральное состояние российских игроков на фоне сложившейся политической ситуации в мире.

«Эмоциональный дух хоккеистов очень крепок. Я считаю, что политика не должна влиять на спорт. К сожалению, есть определенные реалии, но уверен, что духом никто не упадет» — резюмировал он.