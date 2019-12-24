Дуглас Сантос может уйти из питерского «Зенита»

По информации источника, инициатива о приобретении бразильца исходит лично от главного тренера «Васко». Пока бразильцев останавливает лишь цена: руководство клуба понимает, что «Зенит» не отпустит игрока стартового состава менее, чем за 15 миллионов евро, написала «Свободная пресса».

Дуглас Сантос перебрался в «Зенит» из немецкого «Гамбурга» летом 2019 года за 11 миллионов евро.