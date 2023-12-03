Спорт 03 декабря 2023, 20:32 Дубль Летунова помогу «Торпедо» обыграть «Динамо» в матче КХЛ Нижегородское «Торпедо» обыграло «Динамо» в матче КХЛ благодаря дублю Летунова Unsplash

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Московское «Динамо» уступило нижегородскому «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Максим Летунов. Еще по одной шайбе забросили Алексей Кручинин и Василий Атанасов. Последний набрал очки в седьмом матче подряд. В команде гостей гол забил Илья Каблуков.

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«Торпедо» с 47 очками расположился на пятой строчке в таблице Западной конференции. Там сейчас лидируют хоккеисты «Динамо» с 53 баллами. В следующем матче 5 декабря бело-голубые сразятся со «Спартаком». Нижегородская команда в этот же день сыграет с «Ладой» из Тольятти.

Олимпийский чемпион Илья Ковальчук сыграет за «Спартак» в матче КХЛ 24 декабря. Он выйдет на лед против «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Встреча состоится в Москве на малой спортивной арене «Лужники».