Спорт 30 апреля 2023, 23:38 Дубль Дзюбы помог «Локомотиву» одержать победу над «Химками» «Локомотив» со счетом 5:1 разгромил «Химки» в матче РПЛ Pxhere

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Московский «Локомотив» обыграл «Химки» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 5:1.

В команде «Локомотива» отличились Антон Миранчук, Иван Игнатьев, Вильсон Изидор и оформивший дубль Артем Дзюба. У «Химок» гол в ворота соперника забил Александр Руденко.

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В турнирной таблице Чемпионата России после 25 тура «Локомотив» на 10 строчке. В активе команды 32 очка. «Химки» с 17 баллами находятся на 15 строчке таблицы.

В следующем туре «Локомотив» на своем поле сойдется с футболистами команды «Сочи». Матч пройдет 8 мая. «Химки» дома примут «Динамо». Эта встреча состоится 6 мая.

В субботу, 29 апреля, «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Матч завершился со счетов 1:1. В активе «Ростова» 50 очков, клуб находится на второй строчке в турнирной таблице, уступив лидеру, петербургскому «Зениту», 11 очков. В активе «Спартака» 49 очков. Клуб расположился на третьем месте в турнирной таблице.