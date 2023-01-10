Спорт 10 января 2023, 22:10 Дуарте попал в сферу интересов «Спартака»

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Московский «Спартак» проявляет интерес к кандидатуре парагвайского футболиста Алексиса Дуарте. Об этом написало РИА ФАН.

Журналист Сесар Луис Мерло сообщил, что Дуарте согласовал договор со спартаковцами до 2027 года. Отмечается, что стороны дорабатывают последние детали перехода 22-летнего футболиста в стан «красно-белых».

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«Политика Сегодня» напомнила, что Дуарте является воспитанником и капитаном парагвайского клуба «Серро Портеньо». Он отыграл за команду 107 матчей и забил один гол. Трансферную стоимость игрока оценивают в четыре миллиона евро.

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