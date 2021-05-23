Друг Макгрегора назвал Хасбика настоящим дагестанцем

Диллон Дэнис, который является близким другом и спарринг-партнером ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, назвал дагестанского блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик, настоящим дагестанским мужчиной. Об этом он написал в Instagram.

«Хасбулла — последний представитель вымирающего вида настоящих дагестанских мужчин», — написал Дэнис в Stories.

Дэнис сам дважды выступал в октагоне и оба раза одерживал победу в боях. Он известен и как подстрекатель массовой драки, которая произошла после поединка российского бойца Хабиба Нурмагомедова с Макгрегором на турнире UFC 229 в октябре 2018 года. Дэнис тогда выкрикивал оскорбления в адрес россиянина, и Хабиб по завершении боя выпрыгнул из клетки, набросившись на него.

Хасбик сейчас готовится к бою с таджикским певцом Абдурозиком. Поединок необычен тем, что оба соперника — маленькие люди. Хасбик весит 18 килограммов при росте 93 сантиметра, а Абдурозик — 17 килограммов, рост — один метр.

Рэпер Баста ранее сравнил бой Хасбика и Абдурозика с порнографией.