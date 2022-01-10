Дрозд призвал вызвать Дзюбу в сборную России

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд выразил уверенность, что бомбардир «Зенита» Артем Дзюба способен принести пользу российской сборной, поэтому он должен получить вызов в команду от главного тренера Валерия Карпина. Об этом написал портал News.ru.

Дрозд подчеркнул, что нужно разграничивать профессиональные и личные отношения. По его словам, если у футболиста нестандартный характер и он отличается от других, но приносит команде пользу, то разумно вызывать его в команду.

«Я не знаю, что произошло между Дзюбой и Карпиным, но как по мне, Артем — нормальный парень, с юмором, вызывает симпатию. <…> Если там нет прямого неуважения, то надо вызывать. <…> Но Артем должен быть готов умирать на поле, здесь все-таки игра за страну, за флаг, тут без полной самоотдачи никак», — подчеркнул собеседник издания.