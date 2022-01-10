Дрозд назвал Черчесова хамом

Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд признался порталу News.ru, что бывший наставник российской сборной по футболу был ему очень неприятен после интервью с журналистом Денисом Казанским.

«После того эфира я просто в шоке был, не может так человек общаться. Ну просто хам вообще!» — подчеркнул боксер.

Он заметил, что можно корректно попросить не задавать тех или иных вопросов. Хотя, по его словам, в статусе главного тренера сборной Черчесов обязан отвечать на вопросы об игре команды. По его мнению, нынешний наставник сборной Валерий Карпин является абсолютно другим человеком, нежели Черчесов.