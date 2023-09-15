15 сентября 2023, 10:05
Дробязко заявила, что не пойдет по пути предательства ради литовского паспорта
Дробязко объявила, что не будет предавать Россию ради паспорта Литвы
Фигуристка Маргарита Дробязко отреагировала на решение сейма Литвы лишить ее гражданства страны. Свой комментарий спортсменка опубликовала в Instagram*.
«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, <…> то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство», — подчеркнула фигуристка.
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О том, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны, стало известно 21 июня. Причиной такого решения стало ее участие в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.
Гражданство Литвы Дробязко приняла в 1993 году. На Олимпийских играх она вместе Повиласом Ванагасом пять раз представляла страну в соревнованиях танцевальных дуэтов. Пара завоевала две бронзы чемпионатов Европы. Еще одну бронзовую медаль они взяли на мировом первенстве.
*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.
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