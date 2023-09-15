Спорт 15 сентября 2023, 10:05 Дробязко заявила, что не пойдет по пути предательства ради литовского паспорта Дробязко объявила, что не будет предавать Россию ради паспорта Литвы РИА «Новости»

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Фигуристка Маргарита Дробязко отреагировала на решение сейма Литвы лишить ее гражданства страны. Свой комментарий спортсменка опубликовала в Instagram*.

«Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, <…> то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство», — подчеркнула фигуристка.

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О том, что сейм Литвы инициировал процедуру лишения Дробязко гражданства страны, стало известно 21 июня. Причиной такого решения стало ее участие в шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки.

Гражданство Литвы Дробязко приняла в 1993 году. На Олимпийских играх она вместе Повиласом Ванагасом пять раз представляла страну в соревнованиях танцевальных дуэтов. Пара завоевала две бронзы чемпионатов Европы. Еще одну бронзовую медаль они взяли на мировом первенстве.

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