Спорт 16 сентября 2023, 12:16 Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по танцам на льду в Литве Дробязко и Ванагаса не пустят на ЧЕ по танцам на льду в Каунасе РИА «Новости»

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Лучшую пару в истории Литвы по танцам на льду — Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса — не пустят на чемпионат Европы в Каунасе. Об этом порталу Respublica заявил президент федерации конькобежного спорта Литвы Витаутас Ясутис.

По его словам, литовские спортивные власти пресекают любую «двусмысленность» в вопросе поддержки украинского режима.

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«Никто не может отрицать вклад в историю нашей лучшей пары всех времен. Немного обидно, что они не смогут приехать на домашний чемпионат Европы. В других обстоятельствах, наверное, это было бы очень кстати», — посетовал Ясутис.

Запрет на участие в чемпионате Европы распространяется на российских и белорусских спортсменов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Причиной подобного решения стало участие фигуристки в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Годом ранее Литва лишила пару Дробязко и Ванагаса всех госнаград.

Сама спортсменка подчеркнула, что не пойдет на предательство России, которую считает своей Родиной, ради литовского гражданства.