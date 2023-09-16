16 сентября 2023, 12:16
Дробязко и Ванагаса не пустят на чемпионат Европы по танцам на льду в Литве
Дробязко и Ванагаса не пустят на ЧЕ по танцам на льду в Каунасе
Лучшую пару в истории Литвы по танцам на льду — Маргариту Дробязко и Повиласа Ванагаса — не пустят на чемпионат Европы в Каунасе. Об этом порталу Respublica заявил президент федерации конькобежного спорта Литвы Витаутас Ясутис.
По его словам, литовские спортивные власти пресекают любую «двусмысленность» в вопросе поддержки украинского режима.
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«Никто не может отрицать вклад в историю нашей лучшей пары всех времен. Немного обидно, что они не смогут приехать на домашний чемпионат Европы. В других обстоятельствах, наверное, это было бы очень кстати», — посетовал Ясутис.
Запрет на участие в чемпионате Европы распространяется на российских и белорусских спортсменов.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о лишении Маргариты Дробязко гражданства страны. Причиной подобного решения стало участие фигуристки в ледовом шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро». Годом ранее Литва лишила пару Дробязко и Ванагаса всех госнаград.
Сама спортсменка подчеркнула, что не пойдет на предательство России, которую считает своей Родиной, ради литовского гражданства.
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