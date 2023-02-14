Спорт 14 февраля 2023, 19:14 Драку в турецком отеле с футболистами «Шинника» сочли провокацией украинцев Консульство России в Анталье назвало украинцев виновниками драки с командой «Шинник» Unsplash

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Устроившие драку в турецком отеле футболисты российского футбольного клуба «Шинник» и украинской команды «Минай» назвали конфликт исчерпанным и не стали предъявлять претензии друг другу. Об этом в беседе с ТАСС заявил представитель генерального консульства России в Анталье.

Он подчеркнул, что после сообщения о драке в отель выехал один из сотрудников консульства. Дипломат выяснил, что конфликт спровоцировали украинские спортсмены своим неадекватным поведением.

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Также на место прибыл наряд полиции, который зафиксировал нарушение общественного порядка. Но так как претензий российская и украинская команды предъявлять не стали, то конфликт сочли исчерпывающим.

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«Во избежание повторения подобных ситуаций руководство гостиницы и принимающая сторона, обеспечивающая логистическое содействие команде „Шинник“ в Турции, приняли решение о переселении российских и украинских спортсменов в разные отели», — добавил дипломат.

Ярославский футбольный клуб «Шинник» сообщил, что массовая драка началась после того, как украинские спортсмены напали на одного из игроков. Остальные члены команды вступились за своего одноклубника и в результате началась большая потасовка.