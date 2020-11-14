Драка бойца ММА Харитонова в Москве попала на видео

Российский боец ММА Сергей Харитонов подрался в Москве с другим бойцом ММА — Адамом Яндиевым, известным по прозвищу «Борода». Разборки двух спортсменов попали на видео.

Снятый очевидцами ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видно, что мужчины дерутся в помещении. Рядом находятся сотрудники полиции, которым в итоге удается разнять бойцов.

О нападении на Сергея Харитонова стало известно вечером 13 ноября. По данным телеканала РЕН ТВ, спортсмен подрался с бойцами Адамом-Джамалом Яндиевым и Русланом Абдо. Стычка произошла в московских Лужниках. Как отметил источник канала, причиной нападения мог стать финансовый долг.

Ранее адвокат Харитонова сообщил «360», что сейчас спортсмен чувствует себя очень плохо. Медицинские сотрудники устанавливают степень тяжести причиненного вреда.



Источник «360» сообщил, что Харитонову диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рассечение брови.

Сергею Харитонову 40 лет. Является российским бойцом ММА и бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships 2004 года. В начале ноября Харитонов нокаутировал британца Оли Томпсона на турнире в Дубае. На счету россиянина 32 победы и восемь поражений.