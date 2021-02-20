Драчев призвал поддержать сборную России по биатлону

Экс - глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев обсудил с «Чемпионатом» составы российской сборной на эстафетных гонках чемпионата мира в Словении.

«Хотел бы обратиться ко всем критикам, экспертам, которые ничего не сделали для того, чтобы развивался наш биатлон. <…> Сделайте хотя бы что-то для биатлона или просто ничего не говорите», — цитирует бывшего бывшего функционера «Газета.ru».

По его мнению, национальную сборную надо поддержать, а не кидать в нее камнями и подвергать критике. По словам Драчева, это лучшие биатлонисты, которые сейчас есть у России.