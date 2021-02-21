Драчев объяснил седьмое место сборной России на ЧМ по биатлону

Результат российских биатлонистов на чемпионате мира в Поклюке (Словения) является следствием системного провала, считает бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев.

«Даже у меня и нечего сказать, выдающийся результат в кавычках», — сказал Драчев в интервью ТАСС. Он отметил, что во всем в биатлоне, во всех компонентах у российской команды отставание — и по ходу гонки, и со стрельбой, и с психологией, и с восстановлением.

«Мы видим системный провал, это не только чемпионат мира. Системный провал особенно заметен в этом году, и это только его начало», — отметил Драчев.

В 2021 году чемпионат мира по биатлону проходил в Словении, в городе Поклюк. Спортивные соревнования стартовали 10 февраля, а последний масс-старт прошел в воскресенье, 21 февраля. Российские спортсмены завоевали только одну бронзовую медаль и разделили с командами Белоруссии и Украины седьмое место в медальном зачете турнира.

Традиционно россияне хорошо проявляют себя в биатлоне, но на сегодня в числе доминирующих стран в этом спорте их нет. «360» разбирался, в чем причина такого положения.