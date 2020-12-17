«Достойный ответ претензиям WADA»: в РУСАДА назвали положительные стороны решения CAS

Решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) показало, что решение Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА) не принимать санкции Всемирной антидопингового агентства (WADA) было правильным. Об этом в беседе с «360» заявил глава Наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев.

Он напомнил, что изначально WADA требовало ввести санкции на четыре года и отбирать российских спортсменов для участия в соревнованиях через непонятную систему международного олимпийского комитета. Всего этого удалось избежать.

«Четыре года, мы сократили до двух лет, значит срок отстранения стал меньше. Спортсмены могут отбираться через Олимпийский и Паралимпийские комитеты России, как и спортсмены других стран. Они будут выступать в форме, где будут три цвета: красный, синий, белый. Болельщикам можно приходить с флагами и российской символикой», — перечислил он.

Александр Ивлев отметил, что в целом ситуация для российского спорта стала намного лучше, чем хотело WADA изначально. На все претензии всемирного агентства нашлись грамотные и конкретные аргументы, что стало достойным ответом. Но CAS не принял ряд аргументов.

«Жалко, что наши спортсмены не смогут выслушать гимн на высших местах на двух Олимпийских играх. Но я уверен, что с пением нашего гимна им помогут болельщики», — отметил Александр Ивлев.

WADA ввело санкции в отношений российских спортсменов еще в декабре прошлого года в связи со скандалом вокруг базы Московской антидопинговой лаборатории. Там заявили, что в списках анализов российских спортсменов с 2012 по 2015 год нашли внешнее вмешательство. РУСАДА не согласилась с решением о санкциях и подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд.