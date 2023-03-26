Спорт 26 марта 2023, 17:57 «Дорога в никуда». Матыцин раскритиковал тренера сборной России по футболу за безразличие Министр спорта Матыцин раскритиковал безразличие Карпина к посту тренера сборной России РИА «Новости»

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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не имеет права на безразличие к работе, сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Так министр прокомментировал слова тренера, который сказал, что не держится за эту должность.

Ранее Карпин заявил на пресс-конференции, что не видит проблемы в возможном увольнении из сборной.

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По мнению Матыцина, главный тренер сборной России по футболу — это лицо команды и всей страны, а значит его слова существенно влияют на настрой спортсменов и болельщиков.

"Безразличие в спорте — дорога в никуда. Надо четко определиться: ты с нами — командой, болельщиками, Россией, или ты сам по себе», — сказал глава ведомства.

Несколько дней назад сборная России сыграла с командой Ирана в товарищеском матче. Игра закончилась ничьей 1:1. Обе команды забили по голу с пенальти.

Сегодня, 26 марта, российская сборная встретится со Ираком также в рамках товарищеского матча. Игра пройдет в Санкт-Петербурге. Начало в 18:00 по московскому времени.