Спорт 18 мая 2023, 22:38 Дорофеев занял пост главного тренера сборной России по конькобежному спорту

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Дмитрий Дорофеев занял пост главного тренера сборной России по конькобежному спорту. Об этом сообщил ТАСС.

Приказ о зачислении на должность подписал министр спорта РФ Олег Матыцин, написало ИА НСН.

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Дорофеев является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года, серебряным призером мирового первенства в спринтерском многоборье, многократным победителем чемпионатов РФ.

Также он занимает пост личного тренера чемпионов мира Павла Кулижникова и Руслана Мурашова и возглавляет мужской спринтерской группы национальной сборной.