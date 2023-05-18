18 мая 2023, 22:38
Дорофеев занял пост главного тренера сборной России по конькобежному спорту
Дмитрий Дорофеев занял пост главного тренера сборной России по конькобежному спорту. Об этом сообщил ТАСС.
Приказ о зачислении на должность подписал министр спорта РФ Олег Матыцин, написало ИА НСН.
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Дорофеев является серебряным призером Олимпийских игр 2006 года, серебряным призером мирового первенства в спринтерском многоборье, многократным победителем чемпионатов РФ.
Также он занимает пост личного тренера чемпионов мира Павла Кулижникова и Руслана Мурашова и возглавляет мужской спринтерской группы национальной сборной.
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