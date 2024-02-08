Спорт 08 февраля 2024, 16:27 Допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА сочли невозможным Генсек УЕФА назвал невозможным допуск юношеской сборной России до турниров Harold Cunningham/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил обсуждать допуск российских юниорских команд до соревнований, потому что это могло негативно отразиться на организации. Об этом заявил ее генеральный секретарь Теодор Теодоридис на конференции, сообщило «РИА Новости».

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры», — отметил он.

Реклама

Теодоридис добавил, что решение о включении россиян было бы слишком «опасным» для УЕФА. По его мнению, допуск российских юниоров до турниров будет безумием со стороны организации.

«Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», — заключил генеральный секретарь ассоциации.

Ранее бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин предположил, что Россия в будущем вернется в УЕФА и ФИФА. По его словам, это произойдет в 2025–2026 годах. Он объяснил, что РФС отказался от вступления в Азиатскую конфедерацию именно по этой причине.