Россию подозревают в манипуляции с допинговыми данными

Россию подозревают в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории. Уже запущена процедура несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом рассказал журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт в Twitter.

«Россия подозревается в манипулировании данными московской лаборатории (были направлены в WADA в начале 2019 года). Комитет WADA по соответствию проинформирует об этом исполком организации на заседании, которое пройдет в Токио на следующей неделе. Процедура несоответствия уже запущена», — написал Зеппельт на своей странице.

20 сентября прошлого года исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Передача данных лаборатории была одним из условий сохранения этого статуса.

В январе WADA сообщило о том, что эксперты агентства успешно получили информацию из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, которые были сформированы лабораторией. О передаче международным спортивным федерациям первой партии информации по данным из московской лаборатории WADA объявило в начале июля.

Речь идет о данных по 43 спортсменам, а также 150 допинг-пробам. Отмечалось, что допинг-пробы 298 российских спортсменов вызывают подозрения. Исполком WADA в Токио пройдет в понедельник, 23 сентября.