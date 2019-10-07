Допинговые скандалы могут стоить России двух Олимпиад

Из-за манипуляций с допингом российских спортсменов может ожидать отстранение от летних ОИ-2020 и зимних Игр 2022 года. Как отметил Ганус, в WADA ждут объяснений от российских властей, а не от российского антидопингового агентства. Лаборатория, добавил Ганус, к махинациям не имеет никакого отношения. А вот спортсмены могут пострадать.

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«Многие упускают из виду, что речь идет именно о таких последствиях. Вряд ли кто-то этого хочет у нас. Поэтому важно, чтобы все вели себя спокойно и рассудительно», — заявил Ганус.

По его словам, из-за допинговых скандалов российский спорт и так оказался в глубокой пропасти. Выберется ли он из ямы, сказать наверняка уже нельзя.

Глава комиссии WADA по соответствию Джонатан Тейлор ранее рассказал, что есть подозрения, что полученные из российских лабораторий данные были сфальсифицированы. Российской стороне было разрешено провести собственное расследование произошедшего. Из-за этого Россия оказалась под угрозой вылета из списка стран-участников Игр. В МОК эту тему не обсуждали.