Донни ван де Бек может перейти из «Аякса» в «Реал»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в мадридский «Реал». Испанский клуб готов выложить за это 55 миллионов евро, сообщил De Telegraaf.

Двадцатидвухлетний хавбек может перейти из «Аякса» уже в январе 2020 года, написала «Свободная пресса».

По имеющейся информации, футболист дал согласие на переезд в Мадрид. Теперь «Реалу» предстоит договориться с руководством «Аякса».

Сообщается, что «королевский клуб» готов заплатить за голландского футболиста 55 миллионов евро.