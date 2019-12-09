  • Донни ван де Бек может перейти из «Аякса» в «Реал»

    09 декабря 2019, 20:20

    Александр Кушак

    Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек может перейти в мадридский «Реал». Испанский клуб готов выложить за это 55 миллионов евро, сообщил De Telegraaf.

    Двадцатидвухлетний хавбек может перейти из «Аякса» уже в январе 2020 года, написала «Свободная пресса».

    По имеющейся информации, футболист дал согласие на переезд в Мадрид. Теперь «Реалу» предстоит договориться с руководством «Аякса».

    Сообщается, что «королевский клуб» готов заплатить за голландского футболиста 55 миллионов евро.