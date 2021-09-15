Донецкий «Шахтер» остановился в гостинице «Россия» перед предстоящим матчем

Главный тренер молдавской команды «Шериф» Юрий Вернидуб рассказал, что донецкий «Шахтер», прибывший на матч Лиги чемпионов в Тирасполь, остановился в гостинице «Россия». Об этом написал сайт Sport24.

«В Тирасполе они будут жить в гостинице „Россия“. Я хорошо знаю эту команду. В „Шахтере“ понимают, что на групповом этапе Лиги чемпионов нет слабых соперников. Думаю, что они очень серьезно готовятся. Недооценки нет. Нас ждет очень увлекательный и хороший матч», — процитировал Life слова Вернидуба.

Игра между донецким «Шахтером» и молдавским «Шерифом» состоится сегодня, 15 сентября в 19:45 по московскому времени.