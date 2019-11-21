Донецкий «Шахтер» оштрафовали за объявление на русском

Хозяев харьковского поля на стадионе «Металлист», команду «Шахтер» (а теперь по-украински — «Шахтар») из Донецка оштрафовали на приличную сумму. Владельцы стадиона ответят за объявление, сделанное диктором на русском языке.

Во время матча между донецкой командой и динамовцами из Киева зрители позволяли себе неоднократные расистские выходки: в командах есть темнокожие легионеры, в частности, Тайсон. Главный арбитр встречи Николай Балакин сделал запрос, чтобы через динамики на стадионе было объявлено о недопустимости такого поведения, сообщил сайт украинского издания «Футбол 24».

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Директор стадиона такое объявление сделал. Но на русском языке. Теперь команду оштрафуют за «неправильный» язык. Расистские выкрики, кстати, так и не прекратились, и за них оштрафован никто не будет.

Тайсон из-за расистских выходок болельщиков направил в сторону трибун мяч, а потом и оттопыренный средний палец. Это стоило легионеру красной карточки.

Стадион «Металлист» в Харькове ранее принадлежал харьковскому футбольному клубу «Металлист» — владельцу Кубка СССР 1988 года. Команда просуществовала до 2016 года, на стадионе были проведены матчи Евро-2012, но потом команда распалась.

Стадион, оборудованный перед тем по последнему слову техники, арендовала команда из Донецка, которая раньше называлась «Шахтер», а потом, по политическим причинам, была переименована в украинском стиле в «Шахтар». Теперь «Металлист» считается ее домашним стадионом, донецкие спортсмены тренируются в Харькове, а в самом Донецке команду «своей» не считают: в Донецке образован собственный футбольный союз.