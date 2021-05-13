Донецкие хоккейные клубы не пустили спортсменов в сборную Украины

Хоккейные клубы «Донбасс», «Мариуполь» и «Краматорск» не отпустили своих игроков в сборную Украины. Об этом сообщило издание Tribuna.

По данным сайта «Газета.ru», президент Федерации хоккея Украины Георгий Зубко рассказал, что на эти клубы завели дисциплинарные дела.

«Если кто-то из клубов запретит выступать за сборную, то перейдет красную грань. Если так случится, нам не о чем будет говорить», — заявил он.

Также Зубко назвал это «предательством национальных интересов» и «манипуляцией спортсменами».