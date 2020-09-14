Доминик Тим обыграл Александра Зверева в финале US Open

Теннисист из Германии Александр Зверев уступил австрийцу Доминику Тиму в финале US Open. Для Тима это первая победа в турнире Большого шлема.

Тим сначала проиграл первые два сета со счетом 2:6 и 4:6, но в трех следующих сумел отыграться и одержал верх над своим соперником со счетом 6:4, 6:3, 7:6.

Ранее австриец дважды выходил в финал «Ролан Гаррос» и один раз — в финал Australian Open. Накануне в женском финале US Open победу одержала японская теннисистка Наоми Осака. Она обыграла Викторию Азаренко из Белоруссии со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

В этом году из-за пандемии коронавируса US Open прошел без зрителей.