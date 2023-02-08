Спорт 08 февраля 2023, 14:28 Доменико Тедеско прокомментировал свое назначение главным тренером сборной Бельгии

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Доменико Тедеско вскоре приступит к исполнению обязанностей в должности главного тренера сборной Бельгии. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу футбольной ассоциации страны.

Контракт Доменико Тедеско продлится до 2024 года, до конца Чемпионаты Европы по футболу. Спортсмен сказал, что это отличная мотивация для работы.

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«Для меня большая честь стать новым главным тренером сборной Бельгии. У меня было очень хорошее чувство с самого первого разговора», — сказал Доменико Тедеско.

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