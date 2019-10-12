Домашнюю арену «Спортинга» захотели назвать именем Роналду

Домашний стадион лиссабонского клуба «Спортинг» может получить имя Криштиану Роналду. Именно там знаменитый португалец начал свою профессиональную карьеру.

Сейчас стадион называется «Жозе Алваладе», в честь Жозе де Алваладе, основателя спортивного клуба «Спортинг». Теперь президент лиссабонцев Фредерико Варандас допустил переименование, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Большая гордость для „Спортинга“ ассоциироваться с его именем. Криштиану является одним из величайших символов нашего клуба. В стенах здания молодежной академии висят его слова о страсти, самопожертвовании, дисциплине, лидерстве и решительности», — рассказал Варандас журналистам.

Президент «Спортинга» назвал Роналду лучшим футболистом Португалии и одним из лучших в истории спорта.

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Роналду оказался в «Спортинге» в 12-летнем возрасте. Дебютировал за взрослый состав «Спортинга» в августе 2001 года. Однако уже летом 2003-го его заметил главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон, и португалец переехал в Англию. Роналду является единственным футболистом в истории «Спортинга», который сыграл за все команды: до 16, до 17, до 18 лет, резервную и основную.

Сейчас португалец живет в итальянском Турине и выступает за «Ювентус».