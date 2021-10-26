«Локомотив» переиграл «Сочи» на домашнем поле в матче РПЛ

Встреча футболистов московского «Локомотива» с соперниками из «Сочи» закончилась победой столичной команды. В домашнем матче 12-го тура Российской премьер-лиги хозяева выиграли — 2:1.

Счет открыл автогол защитника «Сочи» Игоря Юрганова на 41-минуте. Спустя восемь минут отличился защитник «Локомотива» Тин Едвай.

На добавочном времени мяч в ворота московской команды отправил игрок «Сочи» Жоаозиньо. Лучшим игроком встречи назвали Константина Марадишвили.

«Локомотив» впервые с 11 сентября одержал победу. Сейчас железнодорожники с 21 баллом находятся на четвертой строке турнирной таблицы РПЛ. «Сочи» с аналогичным количеством очков — на шестом месте.