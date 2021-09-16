Дом защитника «Челси» Риса Джеймса обокрали во время матча с «Зенитом»

Медаль победителя Лиги чемпионов, медаль победителя Суперкубка и медаль за второе место на Евро-2020 украли из дома защитника «Челси» Риса Джеймса. Нападение на дом произошло во время встречи лондонского клуба с петербургским «Зенитом».

О случившемся Джеймс рассказал в своем Instagram. По словам спортсмена, все свои награды он хранит в сейфе, но ворам удалось вынести его и загрузить в машину.

Футболист подчеркнул, что все украденные награды он выиграл за «Челси» и сборную Англии, и попросил болельщиков помочь в поисках злоумышленников. Тут же он опубликовал несколько записей с камер видеонаблюдения, на которых видно, что сначала в дом проникли четыре человека. Потом они выволокли во двор сейф. Их подельники пытались распахнуть ворота, чтобы подогнать машину ближе к зданию, но у них ничего не вышло. В итоге воры сначала перекатывали сейф, а потом протащили его к машине.

Матч «Челси» и «Зенита» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов прошел 14 сентября на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Томаса Тухеля.