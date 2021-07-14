Бывший бомбардир российской сборной по футболу Александр Мостовой рассказал ИА Ura.ru, что наставников национальной команды надо менять, если она не добивается должных результатов.

«Если нет результата, то тренер уходит или его отстраняют от должности, назначают другого. Тем более, что срок работы затянулся», — заметил Мостовой.

Он признался, что не является приверженцем того, чтобы люди работали много лет на одном месте. По его мнению, это не совсем правильно.

«Тренер сборной по футболу должен быть простым, с юмором», — добавил собеседник информагентства.