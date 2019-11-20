«Должен быть позитив»: защитник сборной Джикия осудил фанатов за оскорбление Дзюбы

Болельщики обругали капитана российской сборной по футболу Артема Дзюбы на матче в Сан-Марино. Защитник команды Георгий Джикия назвал звучавшие со стороны фанатов из России кричалки обидными.

Футболист заметил, что ситуация оставила неприятный осадок. Спортсмен выразил надежду, что подобное не повторится. Его мнение было опубликовано на YouTube.

«Чтобы, когда играет сборная, [не было] клубных пристрастий и личных моментов. Вся сборная — это одно целое, должен быть позитив. Только положительный заряд должны нести трибуны», — сказал он.

Вместе с тем Джикия поблагодарил тех, кто пришел на стадион поддержать сборную.

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Игра Артема Дзюбы во время матча квалификации Евро-2020 против команды Сан-Марино не понравилась болельщикам. Они начали выкрикивать в адрес капитана оскорбления, которые были слышны во время прямой трансляции встречи.

Россияне при этом обыграли команду Сан-Марино со счетом 5:0. По итогам квалификации команда находится на втором месте в группе и вышла на Евро-2020.

Жеребьевку группового этапа чемпионата Европы проведут в Бухаресте 30 ноября.