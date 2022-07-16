Договорной матч выявили в Нигерии при исполнении пенальти

Команды «Ремо Старс» и «Иджебу Юнайтед» подозревают в проведении договорного матча в финале Кубка Нигерии штата Огун 2022 года, сообщил Givemesport.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0, результат встречи решился после серии пенальти. Однако сразу стало понятно — здесь что-то не так. Вратарь одной их команд стоял в воротах, не реагируя на летящий в его сторону мяч.

Видео комичного «договорняка» стал вирусным в Сети. Некоторые болельщики полагают, что дело в низком уровне нигерийского футбола.

Ранее игравший за «Спартак» чешский футболист Алекс Крал подписал контракт с немецким клубом «Шальке». Соглашение рассчитано на один сезон.