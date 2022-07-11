Дочери главного тренера сборной России по футболу остались без Fan ID

Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья не смогла оформить Fan ID на дочерей. Об этом она рассказала Telegram-каналу «РБ Спорт».

Карпина отметила, что подавала заявку только на двух дочерей.

«У них нет российского свидетельства о рождении, а на Госуслугах почему-то принимают только такое. Поэтому теперь есть проблемы с оформлением», — сказала она.

По словам Карпиной, теперь ей придется лично идти в МФЦ и относить туда большой объем документов. Также она намерена узнать, стоит ли переводить свидетельство о рождении дочек на русский язык для одобрения заявки.

Также Карпина удивилась, что ее мужу предстоит получать Fan ID на общих основаниях. Ранее она предполагала, что тренер сборной страны может пройти упрощенную процедуру.

«Это странно. Когда тренеры РПЛ получают карту так же, как и болельщики, — это очень непонятная система», — подытожила она.

Ранее на трибунах стадиона, на котором проводили матч за Суперкубок России по футболу между «Зенитом» и «Спартаком», обнаружили плакат против Fan ID. Полиция уже начал проверку, поскольку растяжку не согласовали с МВД. Об этом сообщил RT со ссылкой на источник.