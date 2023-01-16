16 января 2023, 04:09
Дочь Тутберидзе захотела выступать за другую страну
Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер фигурист Смолкин захотели выступать за Израиль
Российский танцевальный дуэт фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин задумались о смене спортивного гражданства на израильское. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Отмечается, что конкретного договора с властями Израиля пока нет. Роль в принятии решения сыграет обстановка в России и мире. Если российскую сборную допустят к международным соревнованиям, то пара откажется от планов выступать за другую страну.
Реклама
В начале минувшей осени появились слухи, что дуэт планирует перейти в сборную США. Но сами танцоры опровергли эту информацию.
Реклама
Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин — сын российского актера Бориса Смолкина. Пара завоевала серебряные медали на чемпионате России в 2022 году, а также стала победителем финала кубка России среди юниоров в 2021-м.
Ранее стало известно, что воспитанница тренера Алексея Мишина фигуристка Мария Дмитриева приняла решение выступать за Израиль.
Спортсмены
Израиль
Реклама
Реклама