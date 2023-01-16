Спорт 16 января 2023, 04:09 Дочь Тутберидзе захотела выступать за другую страну Дочь Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер фигурист Смолкин захотели выступать за Израиль РИА «Новости»

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Российский танцевальный дуэт фигуристов Диана Дэвис и Глеб Смолкин задумались о смене спортивного гражданства на израильское. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Отмечается, что конкретного договора с властями Израиля пока нет. Роль в принятии решения сыграет обстановка в России и мире. Если российскую сборную допустят к международным соревнованиям, то пара откажется от планов выступать за другую страну.

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В начале минувшей осени появились слухи, что дуэт планирует перейти в сборную США. Но сами танцоры опровергли эту информацию.

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Диана Дэвис — дочь заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин — сын российского актера Бориса Смолкина. Пара завоевала серебряные медали на чемпионате России в 2022 году, а также стала победителем финала кубка России среди юниоров в 2021-м.

Ранее стало известно, что воспитанница тренера Алексея Мишина фигуристка Мария Дмитриева приняла решение выступать за Израиль.