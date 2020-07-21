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    21 июля 2020, 01:16

    Дочь Тутберидзе пропустит старт сезона в танцах на льду из-за травмы ноги

    Арина Гудилова

    Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь известного тренера Этери Тутберидзе, пропустит начало сезона танцев на льду. Девушка повредила ногу.

    17-летняя Дэвис опубликовала фото с гипсом в своем Instagram, сообщив подписчикам, что еще две недели нога должна быть зафиксирована и добавив хэштег #перелом. Судя по геолокации девушка проходит лечение в США, в штате Мичиган.

    Сама Тутберидзе поддержала свою дочь. Она опубликовала в своем Instagram stories с подписью «Выздоравливай, доча».

    Дочь Тутберидзе пропустит старт сезона в танцах на льду из-за травмы ноги | Изображение 1
    Источник фото: Instagram

    В программе танцы на льду Дэвис выступает с в паре с Глебом Смолкиным, сыном заслуженного артиста РФ Бориса Смолкина.

    Ранее Тутберидзе призналась, что не смогла стать тренером для дочери на проекте из-за эмоций. Ей казалось, что она ругала Диану больше остальных.

    Новости SMI.FM