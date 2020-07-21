Дочь Тутберидзе пропустит старт сезона в танцах на льду из-за травмы ноги

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь известного тренера Этери Тутберидзе, пропустит начало сезона танцев на льду. Девушка повредила ногу.

17-летняя Дэвис опубликовала фото с гипсом в своем Instagram, сообщив подписчикам, что еще две недели нога должна быть зафиксирована и добавив хэштег #перелом. Судя по геолокации девушка проходит лечение в США, в штате Мичиган.

Сама Тутберидзе поддержала свою дочь. Она опубликовала в своем Instagram stories с подписью «Выздоравливай, доча».

Источник фото: Instagram

В программе танцы на льду Дэвис выступает с в паре с Глебом Смолкиным, сыном заслуженного артиста РФ Бориса Смолкина.

Ранее Тутберидзе призналась, что не смогла стать тренером для дочери на проекте из-за эмоций. Ей казалось, что она ругала Диану больше остальных.