Спорт 10 апреля 2023, 15:33 «Дни тенниса на Тихом океане» в первый раз проведут в Приморье

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«Дни тенниса на Тихом океане» пройдут в мае и июне в Приморье. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на организаторов соревнований.

Спортсмены будут соревноваться как в одиночных, так и в смешанных разрядах. «Дни тенниса» начнутся с юношеского турнира «Кубок Славда», который посвящен памяти Юрия Серебрякова. Соревнования будут проходить на кортах Владивостока и Горных Ключах.

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«В этом году мы впервые объединили сразу несколько турниров под одним брендом. Убежден, чем больше состязаний такого масштаба будет проводиться в регионе, тем больше шансов у наших ребят повысить свое мастерство и выйти на новый уровень», — рассказал председатель оргкомитета по проведению турнира «Кубок Славда» Павел Серебряков.

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