Спорт 30 января 2024, 13:09 Для России они — олимпийские чемпионы. Песков — о решениях ISU по сборной РФ Песков: для России ее спортсмены останутся олимпийскими чемпионами РИА «Новости»

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Российские спортсмены останутся олимпийскими чемпионами для своей родной страны, несмотря на решения CAS и Международного союза конькобежцев, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что принятые в отношении атлетов меры в Кремле считают несправедливыми, сообщило РИА «Новости».

«Мы с вами по возвращению из Китая с Олимпиады этих спортсменов чествовали как олимпийских чемпионов, мы убеждены, что для нас они будут оставаться олимпийскими чемпионами всегда», — подчеркнул Песков.

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В Кремле, добавил он, не согласны с решением о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой и не принимают его. Вместе с тем, по словам Пескова, следует все равно продолжать работать со всеми спортивными структурами.

«Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Накануне, 29 января, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Причиной назвали нарушение антидопинговых правил. Результаты спортсменки на соревнованиях с 25 декабря 2021 года аннулировали.

За этим постановлением суда последовал шаг со стороны Международного союза конькобежцев (ISU). Он присудил российской команде третье место по итогам командного турнира среди фигуристов на зимних ОИ в 2022 году.