Спорт 31 мая 2023, 22:20 «Для нее каждый матч маленькое испытание». Теннисистка Дмитриева — о выступлении Андреевой на «Ролан Гарросе»

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Титулованная теннисистка Анна Дмитриева обсудила с ИА НСН перспективы 16-летней россиянки Мирры Андреевой, которая удачно стартовала на Открытом чемпионате Франции, победив американку Элисон Риск.

«Это не первая победа. Она очень хорошо сыграла в своем первом турнире в Мадриде, где выиграла три матча подряд у теннисисток с хорошим послужным списком. Мирра прошла квалификационный турнир, где очень уверенно обыграла достаточно хорошо знакомых игроков», — напомнила Дмитриева.

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По ее словам, очень приятно, что Андреевой удалось выиграть в первом круге, и пока у нее все идет прекрасно, но неизвестно, как в дальнейшем сложится жизнь. Что касается шансов молодой спортсменки на «Ролан Гарросе», то Дмитриева призвал не делать поспешных прогнозов.

«Для нее каждый матч маленькое испытание. <…> Она приехала не победить, а увидеть, как играют настоящие профессионалы», — заключила собеседница информагентства.