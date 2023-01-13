Спорт 13 января 2023, 21:50 Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал Валиеву РИА «Новости»

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Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства оправдал фигуристку Камилу Валиеву. Об этом сообщили представители WADA. Их процитировал ТАСС.

Ранее Валиеву уличили в нарушении антидопинговых правил.

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«Хотя спортсменка совершила нарушение антидопинговых правил, она не несет за это вины», — отметили представители Всемирного антидопингового агентства.

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По их данным, на Валиеву не наложили практически никаких санкций. Исключением стала аннуляция ее результатов на дату взятия пробы — 25 декабря 2021 года. В этот день Валиева заняла первое место на соревнованиях за титул Чемпиона России по фигурному катанию.

О решении дисциплинарного комитета антидопингового агентства РФ представители WADA узнали от российских коллег.

Допинг-скандал вокруг фигуристки разгорелся зимой прошлого года. Ее едва не отстранили от участия в Олимпиаде-2022 из-за проб, в которых обнаружили вещество триметазидин.