Дисциплинарный комитет РФС на пять матчей отстранил тренера «Зенита-2»

Санкции по отношению к главному тренеру команды «Зенит-2» Владиславу Радимову выдвинул контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Решение было принято по итогам матча 22-го тура первенства ПФЛ с «Тверью». Главу команды удалили со скамейки. Об этом сообщил Sport24.

«Радимов оскорблял судейскую бригаду, был удален, но потом снова зашел в спортивное ядро. После матча зашел в судейскую и нецензурно оскорбил инспектора матча. За оскорбление, вход в судейскую и неисполнение санкций он дисквалифицирован на пять матчей и оштрафован на 50 тысяч рублей», — процитировали слова главы КДК Артура Григорьянца.

Помимо этого, футбольная команда «Тверь» из-за необеспечения безопасности оштрафована на 50 тысяч рублей, плюс проведет один матч на нейтральном поле, добавили в «Газета.ru».