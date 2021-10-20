Дисквалифицированный волейболист объяснил наличие допинга в анализах

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский заявил, что допинг попал в его кровь вместе с выпечкой. Об этом написали NEWS.ru со ссылкой на «Р-Спорт».

По словам спортсмена, во всем виновато содержащееся в выпечке запрещенное вещество — масло герани.

«Как я узнал летом, оно широко используется кондитерами и могло попасть в организм даже не через биологические добавки, а через выпечку — торты и кексы. Концентрация запрещённого вещества в моей допинг-пробе как раз свидетельствует о том, что это вещество попало в мой организм случайно. Его очень мало», — сказал Мусэрский.