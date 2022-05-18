Дисквалификация Куляка вызвала недоумение у Винер-Усмановой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и наставник российской сборной Ирина Винер-Усманова обсудила с РИА «Новости» дисквалификацию российского спортсмена Ивана Куляка за букву Z на форме.

«Все решения, которые сейчас выносятся, вызывают недоумение, сомнение и очень большое чувство жалости к спортсменам, которые стали заложниками политики», — цитирует Винер-Усманову РИА ФАН.

По ее словам, решение о дисквалификации Куляка не могло удивить, поскольку РФ запретили участвовать в Олимпийских играх до 2028 года. Она заметила, что это особенно актуально для гимнастики, так как спортсменам, которые могли бы там выступить, может не подвернуться еще одного шанса.

«Стоит ли оспаривать эти решения? Этот вопрос лучше адресовать руководству. Если нас уже в глобальном масштабе так прижали, то что говорить о частных случаях. Как у Ивана», — добавила Винер-Усманова.