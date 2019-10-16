Бертомеу напомнил, что в свое время Евролига пыталась провести нечто похожее в Нидерландах. Изучались возможности стадионов, их комфортабельность и вместимость. Просчитывались различные варианты. Однако функционер усомнился, что этот формат подойдет для баскетбольной аудитории.

По его словам, болельщики хотят попасть на «Финал четырех», чтобы прикоснуться к игре, стать ее частью и увидеть в мельчайших деталях происходящее на площадке. В противном случае проще остаться дома и смотреть матч на обычном экране.

«Мы бережно относимся к нашим болельщикам и хотим соответствовать их ожиданиям и удовлетворять их потребности. Поэтому для нас такой вопрос до сих пор дискуссионный», — пояснил Бертомеу.