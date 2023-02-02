Спорт 02 февраля 2023, 15:54 Дискриминацию российских спортсменов на международных турнирах сочли недопустимой ООН призвала МОК допустить россиян к мировым соревнованиям РИА «Новости»

Читать 360tv в

Эксперты ООН поддержали позицию Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на мировые турниры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление организации.

«Мы настоятельно призываем МОК принять решение в этом направлении и пойти дальше, обеспечив отсутствие дискриминации любого спортсмена по признаку его национальности», — подчеркнули в заявлении спецдокладчики ООН.

Реклама

Организаторы подтвердили допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Член МОК, двукратная чемпионка Олимпийских игр по плаванию Кирсти Ковентри выступила с призывом допустить российских атлетов до Игр в Париже.

Ранее глава исполкома Олимпийского и Паралимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс поддержал идею об участии россиян в международных соревнованиях.