Спорт 15 сентября 2023, 11:16 Директор «Зенита» Раппопорт назвал странным заявление Карпина о переезде в Эстонию

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Спортивный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Борис Раппопорт удивился заявлению Валерия Карпина о его переезде в Эстонию. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам Раппопорта, Карпин не должен был делать таких публичных заявлений, так как за ним стоит российская сборная, и такие слова воспринимаются неоднозначно.

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«Для меня это странно — он разумный человек», — отметил Раппопорт.

Он добавил, что решение Карпина может быть связано с его проблемами. Потому что сборная сейчас находится в далеко не лучшем состоянии.

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